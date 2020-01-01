جدول مباريات اليوم الخميس 26 مارس 2020
إذا كنت من عشاق كرة القدم في أي مكان في العالم، فبالتأكيد تعيش الأيام الأسوأ منذ ولادتك، فبعد أن ضرب فيروس كورونا معظم أرجاء المعمورة، قضى على أي أمل لمتابع الساحرة المستديرة في متعته التي تخرجه من أعباء الحياة.
نعيش هذه الأيام فترة التوقف الدولي الأولى في عام 2020، والتي عادةً لا تعد محببة للسواد الأعظم من الجماهير، لكنها أتت بالجديد هذه المرة وزادت الطين بلة بتوقف عجلة الكرة تمامًا.
كانت مباريات اليوم الخميس 26 مارس 2020 تعدنا بالكثير، لكن الكورونا لم يترك لنا إلا الحسرة، وترك عشاق كرة القدم يعيشون على أمل عودة أيامٍ مضت كانت لياليها ممتلئة بأصوات الجماهير تهز أرجاء الملاعب، وسحرت العيون بمراوغاتٍ وأفكارٍ تكتيكية أبهرت العيون والعقول.
أبرز مباريات اليوم التي تأجلت كانت ودية أوروبية من العيار الثقيل، حيث كان المنتخب الألماني بطل كأس العالم 2014 يستعد لمواجهة بطل كأس العالم 2010 منتخب إسبانيا، كما كنا على موعد مع مباريات ملحق يورو 2020 الذي تأجل إلى 2021، ومباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 .
رونالدو يتبرع للمساهمة في علاج فيروس كورونا
جدول مباريات اليوم الخميس 26 مارس "26-3-2020"
|
المباراة
|
البطولة
|كرواتيا - سويسرا
|مباراة ودية
|إسبانيا - ألمانيا
|مباراة ودية
|أستراليا - الكويت
|تصفيات كأس العالم 2022
|فلسطين - سنغافورة
|تصفيات كأس العالم 2022
|الهند - قطر
|تصفيات كأس العالم 2022
|البحرين - كمبوديا
|تصفيات كأس العالم 2022
|الإمارات - ماليزيا
|تصفيات كأس العالم 2022
|السعودية - اليمن
|تصفيات كأس العالم 2022