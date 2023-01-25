جدول مباريات اليوم الخميس 26 يناير 2023 في كأس السوبر السعودي والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 26 يناير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم مباريات اليوم الخميس 26 يناير 2023، حيث نشاهد فيها مباريات غاية في القوة والأهمية في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، فيتقابل الهلال ضد الفيحاء، بينما نختتم اليوم بمباراة قمة تجمع النصر في مواجهة الاتحاد.

كما يُستكمل ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بمباراتي فالنسيا ضد أتلتيك بيلباو، قبل أن نتابع مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 26 يناير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 26 يناير 2023 "26-1-2023"

كأس السوبر السعودي - نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الهلال - الفيحاء17:00 مصر، 18:00 السعوديةشاهد VIP
النصر - الاتحاد20:00 مصر، 21:00 السعوديةشاهد VIP

كأس ملك إسبانيا - ربع النهائي

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
فالنسيا - أتلتيك بيلباو21:00 مصر، 22:00 السعوديةSSC
ريال مدريد - أتلتيكو مدريد22:00 مصر، 23:00 السعوديةSSC
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