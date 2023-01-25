جدول مباريات اليوم الخميس 26 يناير 2023 في كأس السوبر السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 26 يناير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم مباريات اليوم الخميس 26 يناير 2023، حيث نشاهد فيها مباريات غاية في القوة والأهمية في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، فيتقابل الهلال ضد الفيحاء، بينما نختتم اليوم بمباراة قمة تجمع النصر في مواجهة الاتحاد.

كما يُستكمل ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بمباراتي فالنسيا ضد أتلتيك بيلباو، قبل أن نتابع مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 26 يناير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 26 يناير 2023 "26-1-2023"

كأس السوبر السعودي - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة الهلال - الفيحاء 17:00 مصر، 18:00 السعودية شاهد VIP النصر - الاتحاد 20:00 مصر، 21:00 السعودية شاهد VIP

كأس ملك إسبانيا - ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة فالنسيا - أتلتيك بيلباو 21:00 مصر، 22:00 السعودية SSC ريال مدريد - أتلتيكو مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية SSC