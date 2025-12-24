تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Al Ettifaq v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025، حيث تبدأ الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي، والتي يلتقي فيها نيوم والنجمة، الرياض والاتفاق، الفيحاء والحزم، بالاضافة إلى مباريات الجولة 13 من دوري يلو السعودي.

ونتابع أيضاً لقاءات الجولة الثالثة من كأس الرابطة المصرية، حيث يلتقي الزمالك بفريق سموحة، بينما يواجه بيراميدز الإسماعيلي، والمصري في مواجهة حرس الحدود.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات دوري روشن السعودي ودوري يلو السعودي عبر تطبيق "ثمانية".

كما أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباريات البطولات السعودية عبر الإنترنت.

جدول مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025 "25-12-2025"

دوري روشن السعودي - الجولة 11

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الفيحاء - الحزم17:50 السعودية، 18:50 الإماراتثمانيةسعد يحيى
نيوم - النجمة20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانيةمحمد حسين
الرياض - الاتفاق20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانيةخالد المديفر

كأس الرابطة المصرية - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
حرس الحدود - المصري17:00 مصر، 18:00 السعوديةON Sport 1طارق الأدور
الجونة - البنك الأهلي17:00 مصر، 18:00 السعوديةON Sport 2مؤمن حسن
الزمالك - سموحة20:00 مصر، 21:00 السعوديةON Sport 1محمد مصطفى عفيفي
بيراميدز - الإسماعيلي20:00 مصر، 21:00 السعوديةON Sport 2عصام عبده

دوري يلو السعودي - الجولة 13

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الجبلين - العلا15:30 السعودية، 16:30 الإماراتتطبيق ثمانية
الجندل - العدالة18:05 السعودية، 19:05 الإماراتتطبيق ثمانية
الوحدة - الجبيل18:25 السعودية، 19:25 الإماراتتطبيق ثمانية

أسئلة الأكثر شيوعًا

أطلقت منصة ثمانية بتاريخ 8 أغسطس 2025 وقبل افتتاح الموسم الرياضي، وبدأت بنقل السوبر السعودي لتكون مباراة الاتحاد والنصر الأولى عبرها.

البطولات المتاحة حصريًّا على منصة ثمانية هي:

- دوري روشن السعودي

- كأس خادم الحرمين الشريفين

- كأس السوبر السعودي

- دوري يلو للدرجة الأولى.

بالتأكيد، ستتاح المنصة على كافة متاجر التطبيقات وتدعم الأنظمة الرقمية الرائجة.

يبدأ سعر اشتراك ثمانية بـ 58 ريال سعودي شهريًّا للباقة السنوية و70 ريال سعودي للباقة الشهرية مع خيار التقسيط الشهري من تمارا.

نعم سوف يتم توفير وسيلة مجانية لمتابعة الموسم بجودة أقل ومزايا محدودة مقارنة بباقة الاشتراك المدفوعة.

كما أن كل المشتركين الجدد مؤهلين لتجربة مزايا اشتراك ثمانية مجانًا لمدة 14 يوم.

التجربة المجانية تتطلب منك فقط تسجيل الدخول، وإدخال بيانات طريقة الدفع. وسنستخدم هذه البيانات لتأكيد اشتراكك بعد انتهاء مدة التجربة إن أحببت استئناف اشتراكك.

يمكنك المشاهدة مجانًا على ثمانية وقنواتها بجودة 1080HD، أما الجودة القصوى 4K فسوف تكون حصرية للمشتركين في التطبيق.

اشتراك ثمانية يضمن لك التجربة الأفضل لمشاهدة البطولات السعودية، بعدة مزايا:

- أقصى جودة مشاهدة بـ 50 إطار في الثانية.

- إعلانات أقل من التجربة المجانية.

- الاستوديو التحليلي.

- ميزة المسبار، إحصائيات المباراة لحظة بلحظة.

- المشاهدة بجهازين في نفس الوقت.

- جودة خارقة بتقنية HDR – تتاح قبل 2026.

- مشاهدة عدة مباريات في نفس الوقت – تتاح قبل 2026.

- تنقّل بين كاميرات الملعب – تتاح قبل 2026.

- تحكم بصوت الجمهور والمعلّق – قبل 2026

- إضافة إلى مزايا تطبيق راديو ثمانية الحصرية، مثل مكتبة البودكاست الحصرية، والكتب والمقالات الصوتية.

يٌمكن إلغاء الاشتراك في ثمانية في أي وقت، قبل أو بعد انتهاء تجربتك المجانية.

ويتم ذلك بالدخول إلى إدارة الاشتراك في ملفك الشخصي على app.thmanyah.com أو من خلال متجر التطبيقات إذا كنت مشتركًا من التطبيق.

نعم، كافة تسجيلات مباريات موسم 2025-2026 وملخصاتها ستتاح في المنصة، إضافة لمكتبة منوّعة من البرامج الرياضية وغير الرياضية من إنتاج ثمانية.

مشاهدة دوري روشن السعودي 2025-2026 والبطولات السعودية ستكون حصريّة على تطبيق من ثمانية.

نعم، سيتمكن المستخدم من الدخول بعدد لا نهائي من الأجهزة بنفس الحساب، لكن المتابعة الحية للمباريات ستكون متاحة على جهاز واحد فقط في نفس الوقت.

كافة المباريات ستُنقل عبر البث الفضائي على قنوات ثمانية التي انطلقت بالفعل، وبدون الحاجة لجهاز استقبال إضافي (رسيفر).

نعم، وترددها هو:
النايل سات

التردد: 11236 ميجاهرتز.

الاستقطاب: عمودي.

معدل تصحيح الخطأ : 3/4.

معدل الترميز 27500.

العرب سات

التردد: 11919 ميجاهرتز

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز : 27500.

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن بدء منافسات الموسم الرياضي 2025-2026 بتاريخ 28 أغسطس 2025. وسيشهد افتتاح الموسم بطولة كأس السوبر السعودي خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس 2025.

