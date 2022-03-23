جدول مباريات اليوم الخميس 24 مارس 2022 والقنوات الناقلة
تعود إثارة كرة القدم من جديد بعد أيام من الهدوء، حيث تنطلق الخميس 24 مارس 2022، مباريات المنعطف الأخير في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 حول العالم.
وتقام الخميس عدد من المباريات في إطار الجولة التاسعة من المرحلة الثالثة في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم، بالإضافة إلى عدد من مباريات نصف نهائي الملحق الأوروبي المؤهل إلى المونديال.
وتشهد مباريات الجولة التاسعة من المرحلة الثالثة في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم عددًا من المباريات المثيرة للاهتمام، مثل مواجهتي أستراليا واليابان، والسعودية والصين في المجموعة الثانية.
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كما تقام مباراة نارية في المجموعة الأولى تجمع بين كوريا الجنوبية وإيران، وستحدد متصدر المجموعة، رغم أنهما ضمنا بالفعل مقعديهما في مونديال قطر.
أما في أوروبا، ومع انطلاق مباريات الملحق المؤهل إلى المونديال، ننتظر مباراة في غاية القوة، تجمع بين البرتغال وتركيا، فيما يلعب منتخب إيطاليا مباراة صعبة أمام مقدونيا الشمالية.
جدول مباريات الملحق الأوروبي لكأس العالم 2022 والقنوات الناقلة
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 24 مارس 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الخميس 24 مارس 2022 "24-03-2022"
تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
أستراليا - اليابان
12:10 السعودية، 11:10 مصر
beIN Sports AFC HD
كوريا الجنوبية - إيران
14:00 السعودية، 13:00 مصر
beIN Sports AFC 1 HD
فيتنام - عمان
15:00 السعودية، 14:00 مصر
beIN Sports AFC 2 HD
لبنان - سوريا
15:00 السعودية، 14:00 مصر
beIN Sports AFC HD
الصين - السعودية
18:00 السعودية، 17:00 مصر
beIN Sports AFC HD
العراق - الإمارات
20:00 السعودية، 19:00 مصر
beIN Sports AFC 1 HD
ملحق تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
البرتغال - تركيا
21:45 مصر، 22:45 السعودية
beIN Sports 1 HD Premium
إيطاليا - مقدونيا الشمالية
21:45 مصر، 22:45 السعودية
beIN Sports 2 HD Premium
السويد - التشيك
21:45 مصر، 22:45 السعودية
beIN Sports 3 HD Premium
ويلز - النمسا
21:45 مصر، 22:45 السعودية
beIN Sports HD Xtra 1