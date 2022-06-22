جدول مباريات اليوم الخميس 23 يونيو 2022 والقنوات الناقلة

أحمد الغنامأحمد الغنام|
Ali Albulaihi Hilal Abha SPL 29.05.2022Hilal Twitter
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تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 23 يونيو 2022 في البطولات العربية والقارية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

مع نهاية موسم 2021-22 في أوروبا، وتراجع عدد مباريات كرة القدم بنهاية منافسات دوري أبطال أوروبا، وانتهاء مرحلة التوقف الدولي في شهر يونيو 2022، فقد تراجع عدد المباريات بشكل ملحوظ على مستوى العالم.

لكن على الرغم من ذلك، فإننا سنكون يوم الخميس 23 يونيو 2022، على موعد مع عدد من المواجهات القوية.

وتقام الخميس، وفي نفس التوقيت، جميع مباريات الجولة التاسعة والعشرين، قبل الأخيرة، من منافسات موسم 2021-22 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

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وستشهد الجولة عددًا من المباريات المميزة، بداية من مواجهة الفتح أمام الهلال، والاتفاق ضد الاتحاد، حيث يتنافس "الزعيم" و"العميد" على لقب الموسم الحالي من الدوري السعودي.

فيما يستضيف الأهلي نظيره الرائد بحثًا عن نقاط الفوز من أجل الهروب من صراع الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 23 يونيو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 23 يونيو 2022 "23-06-2022"

الدوري السعودي

المباراة

الموعد

القناة الناقلة

الفتح - الهلال

21:00 السعودية، 20:00 مصر

SSC 1

الاتفاق - الاتحاد

21:00 السعودية، 20:00 مصر

SSC 5

الأهلي - الرائد

21:00 السعودية، 20:00 مصر

SSC 6

التعاون - الشباب

21:00 السعودية، 20:00 مصر

SSC 7

أبها - الفيحاء

21:00 السعودية، 20:00 مصر

SSC 8

الفيصلي - الطائي

21:00 السعودية، 20:00 مصر

SSC 2

الحزم - النصر

21:00 السعودية، 20:00 مصر

SSC 4

الباطن - ضمك

21:00 السعودية، 20:00 مصر

SSC 3

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