جدول مباريات اليوم الخميس 23 مارس 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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Roberto Mancini Gareth Southgate Italy EnglandGetty/GOAL
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تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 23 مارس 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نبدأ غرة الشهر الكريم، شهر رمضان الكريم أعاده الله عليكم باليمن والبركات بيوم جديد من أيام التوقف الدولي الذي على أثره توقفت أغلب البطولات، ليتبقى لنا متابعة التصفيات الدولية الهامة ضمن مباريات اليوم الخميس 23 مارس 2023.

ونبدأ بتصفيات كأس أمم أوروبا حيث سنشاهد سوياً أكثر من لقاء هام على رأسهم مباراة إيطاليا ضد إنجلترا في افتتاحية المجموعة الثالثة، حيث صراع الصدارة المبكرة بين اثنين من أقوى المنتخبات الأوروبية.

كما سنتابع أيضاً مباريات ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا، والتي من أهمها مباراة الجزائر ضد النيجر ضمن المجموعة السادسة، بالإضافة إلى مباراة غانا ضد إنجولا والسودان ضد الجابون.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 23 مارس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 23 مارس 2023 "23-3-2023"

تصفيات كأس أمم أوروبا - دور المجموعات (الجولة الأولى)

المباراةالموعدالقناة الناقلة
إيطاليا - إنجلترا21:45 مصر، 22:45 السعوديةUEFA.tv
البرتغال - ليشتنشتاين21:45 مصر، 22:45 السعوديةUEFA.tv
الدانمارك - فنلندا21:45 مصر، 22:45 السعوديةUEFA.tv

تصفيات كأس أمم أفريقيا - دور المجموعات (الجولة الثالثة)

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الكونغو - جنوب السودان18:00 مصر، 19:00 السعودية
غانا - إنجولا18:00 مصر، 19:00 السعودية
الجابون - السودان21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports HD 3
الجزائر - النيجر23:00 مصر، 00:00 السعوديةbeIN Sports HD 3
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