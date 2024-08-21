جدول مباريات اليوم الخميس 22 أغسطس 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 22 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 22 أغسطس 2024 حيث تنطلق مباريات المسابقة المرتقبة عربيًا وعالميًا وهي مسابقة الدوري السعودي.

وفي كأس مصر نتابع مباراة فاركو والمصري في دور ربع النهائي، في ظل اشتعال المنافسة على البطولة بعد انسحاب حامل لقبها الأهلي منها.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 22 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 22 أغسطس 2024؟

متابعو الدوري السعودي يمكنهم الاستمتاع بالبث المباشر عن طريق تطبيق شاهد.

أما متابعو كأس مصر يمكنهم الاستمتاع بالبطولة عن طريق منصة كورة بلس.

بالنسبة لمشاهدي البطولات الأوروبية يمكنهم الاستمتاع بالبث المباشر عن طريق تطبيق TOD و beIN Connect.

إن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الخميس 22 أغسطس 2024 "22-08-2024"

دوري يلو السعودي - الجولة الأولى

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق التعاون - الفيحاء 19:10 مصر والسعودية SSC SPORTS أحمد النفيسة الوحدة - الرياض 21:00 مصر والسعودية SSC SPORTS - النصر - الرائد 21:00 مصر والسعودية SSC SPORTS HD 1 فارس عوض

كأس مصر - دور الـ8

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق فاركو - المصري 21:00 مصر والسعودية OnTime Sports 1 محمد الكواليني

الدوري الأوروبي - الأدوار الإقصائية

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق بياليستوك - أياكس 21:45 مصر والسعودية beIN Sports - سبورتنج براجا - رابيد فينا 22:30 مصر والسعودية beIN Sports -

دوري المؤتمر الأوروبي - الأدوار الإقصائية

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق كريفباس - ريال بيتيس 21:00 مصر والسعودية beIN Sports - لانس - باناثينايكوس 22:00 مصر والسعودية beIN Sports - تشيلسي - سيرفيت 22:00 مصر والسعودية beIN Sports -

الدوري القطري - الجولة 3