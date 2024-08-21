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جدول مباريات كأس مصر 2024
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الخميس 22 أغسطس 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلةدوري روشن السعوديكأس مصردوري نجوم قطرConference League Qualificationالتصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 22 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 22 أغسطس 2024 حيث تنطلق مباريات المسابقة المرتقبة عربيًا وعالميًا وهي مسابقة الدوري السعودي.

وفي كأس مصر نتابع مباراة فاركو والمصري في دور ربع النهائي، في ظل اشتعال المنافسة على البطولة بعد انسحاب حامل لقبها الأهلي منها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 22 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 22 أغسطس 2024؟

متابعو الدوري السعودي يمكنهم الاستمتاع بالبث المباشر عن طريق تطبيق شاهد.

أما متابعو كأس مصر يمكنهم الاستمتاع بالبطولة عن طريق منصة كورة بلس.

بالنسبة لمشاهدي البطولات الأوروبية يمكنهم الاستمتاع بالبث المباشر عن طريق تطبيق TOD و beIN Connect.

إن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الخميس 22 أغسطس 2024 "22-08-2024"

دوري يلو السعودي - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
التعاون - الفيحاء19:10 مصر والسعوديةSSC SPORTSأحمد النفيسة
الوحدة - الرياض21:00 مصر والسعوديةSSC SPORTS-
النصر - الرائد21:00 مصر والسعوديةSSC SPORTS HD 1فارس عوض

كأس مصر - دور الـ8

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
فاركو - المصري21:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1محمد الكواليني

الدوري الأوروبي - الأدوار الإقصائية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
بياليستوك - أياكس21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports-
سبورتنج براجا - رابيد فينا22:30 مصر والسعوديةbeIN Sports-

دوري المؤتمر الأوروبي - الأدوار الإقصائية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
كريفباس - ريال بيتيس21:00 مصر والسعوديةbeIN Sports-
لانس - باناثينايكوس22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports-
تشيلسي - سيرفيت22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports-

الدوري القطري - الجولة 3

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الدحيل - أم صلال18:30 مصر والسعوديةالكاس 1سمير اليعقوبي
السد - العربي20:30 مصر والسعوديةالكاس 1خليل البلوشي
الشمال - قطر20:30 مصر والسعوديةالكاس 2منتصر الأزهري

طالع الجدول بالكامل من هنا

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