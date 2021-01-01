جدول مباريات اليوم الخميس 22 أبريل 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الخميس 22 أبريل 2021 في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

مباريات قوية تنتظر عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، وذلك اليوم الخميس 22 أبريل 2021.

سيلتقي نادي ليستر سيتي مع نادي وست بروميتش في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز، كما سيواجه روما أتالانتا ونابولي لاتسيو في الجولة 32 أيضًا من الدوري الإيطالي.

وفي الدوري الإسباني، سيستضيف نادي أتلتيكو مدريد نادي ويسكا وغرناطة إيبار، فيما سيواجه ريال سوسييداد سيلتا فيجو وبرشلونة خيتافي، وذلك في الأسبوع 31 من عمر المسابقة.

عربيًا، سيواجه الزمالك الإنتاج الحربي في مباراة مؤجلة من الجولة 16 في الدوري المصري، وفي نفس التوقيت سيواجه وادي دجلة المقاولون العرب في الأسبوع 19.

تختتم اليوم مباريات الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية 2021، وذلك بمباراة الأهلي بنغازي ضد نادي إنييمبا النيجيري.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 22 أبريل 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 22 أبريل"22-4-2021":

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 32 المباراة الموعد القناة الناقلة ليستر سيتي - وست بروميتش 21:00 مصر، 22:00 السعودية bein sport premium 2

الدوري الإسباني - الجولة 31 المباراة الموعد القناة الناقلة أتلتيكو مدريد - ويسكا 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 1 غرناطة - إيبار 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 4 ريال سوسييداد - سيلتا فيجو 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2 برشلونة - خيتافي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي - الجولة 32 المباراة الموعد القناة الناقلة روما - أتالانتا 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 3 نابولي - لاتسيو 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 3

كأس الكونفدرالية الإفريقية - الجولة 5 المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي بنغازي - إنييمبا 23:00 ليبيا، 22:00 المغرب beIN Sports HD 4

الدوري المصري الممتاز المباراة الموعد القناة الناقلة الإنتاج الحربي - الزمالك 21:30 مصر، 22:30 السعودية on time sports 1 المقاولون العرب - وادي دجلة 21:30 مصر، 22:30 السعودية on time sports 2

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