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Zamalek FansGetty
شاهد جدول مباريات كأس مصر 2024
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الخميس 18 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

كأس مصرالقنوات الناقلةالزمالك v بروكسيالدوري الأمريكيالزمالكبروكسيإنتر ميامي v تورونتوإنتر مياميتورونتو

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 18 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون هامة للكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 18 يوليو 2024 حيث نتابع لقاء الزمالك وبروكسي في دور الـ32 من كأس مصر، كما نتابع مباراة إنتر ميامي وتورنتو في الدوري الأمريكي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 18 يوليو 2024 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 18 يوليو 2024؟

اذا كنت تتابع مباريات كأس مصر، فيمكن متابعتها عبر موقع كورة بلس.

أما بالنسبة لبطولة الدوري الأمريكي فيمكن متابعته عن طريقة تطبيق Apple+

المباراة التالية

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جدول مباريات اليوم الخميس 18 يوليو 2024 "18-07-2024"

كأس مصر - دور الـ32

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الزمالك - بروكسي20:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1طارق الأدور

الدوري الأمريكي - الجولة 24

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
إنتر ميامي - تورنتو02:30 مصر والسعوديةApple TV

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