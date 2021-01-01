جدول مباريات اليوم الخميس 18 فبراير 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الخميس 18 فبراير 2021 في الدوري الأوروبي والدوري السعودي وكأس مصر وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

يوم جديد في عالم الساحرة المستديرة تستمر معه التحديات والمنافسات في جميع أنحاء العالم.

البداية ستكون من الدوري الأوروبي، حيث يحل توتنهام ضيفًا على وولفسبيرجر، ويستضيف ريال سوسييداد مانشستر يونايتد، كما يواجه آرسنال بنفيكا، ويلتقي أياكس بمتصدر الدوري الفرنسي نادي ليل، أيضًا يخوض نابولي مباراة ضد جرناطة.

وفي الدوري السعودي، توجد قمة قوية تجمع بين الهلال والإتفاق، كما يلتقي النصر ضد القادسية.

بينما في كأس مصر، يوجد لقاء وحيد بين طلائع الجيش والقناة.

ثم في كأس قطر يلعب اليوم مباراتي نصف النهائي، الأولى يواجه السد نادي الريان، بينما يلتقي الدحيل بفريق الغرافة.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الخميس 18 فبراير 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 فبراير "18-2-2021":

الدوري الأوروبي - دور 32 المباراة الموعد القناة الناقلة وولفسبيرجر - توتنهام 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 2 ريال سوسييداد - مانشستر يونايتد 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 1 سلافيا براج - ليستر سيتي 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 3 سبورتينغ براجا - روما 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 4 بنفيكا - آرسنال 22:15 مصر، 23:15 السعودية beIN Sports HD 1 جرناطة - نابولي 22:15 مصر، 23:15 السعودية beIN Sports HD 4 ليل - أياكس 22:15 مصر، 23:15 السعودية beIN Sports HD 6

كأس مصر - دور 32 المباراة الموعد القناة الناقلة طلائع الجيش - القناة 14:30 مصر، 15:30 السعودية OnTime Sports HD

الدوري السعودي - الجولة 19 المباراة الموعد القناة الناقلة الفيصلي - ضمك 15:50 السعودية ، 14:50 مصر KSA Sports 1 HD التعاون - الإتحاد 15:55 السعودية ، 14:55 مصر KSA Sports 2 HD القادسية - النصر 18:10 السعودية ، 17:10 مصر KSA Sports 3 HD الهلال - الإتفاق 20:20 السعودية ، 19:20 مصر KSA Sports 1 HD

كأس قطر - نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة الريان - السد 16:45 قطر ، 15:45 مصر Alkass One HD ، beIN Sports HD الدحيل - الغرافة 19:45 قطر ، 18:45 مصر Alkass One HD ، beIN Sports HD

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