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مباريات اليوم في دوري روشن على
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الجمعة 17 يناير 2025 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالدوري الإسباني – لا ليجاالقنوات الناقلةالدوري المصري الممتازالدوري الألمانيالدوري الفرنسيالدوري الإيطالي

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 17 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في مختلف البطولات الأوروبية والعربية وينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 17 يناير 2025، حيث تستمر مباريات الجولة 15 من دوري روشن السعودي، والتي فيها يلعب الخليج مع العروبة، والوحدة أمام القاجسية، والنصر مع التعاون.

بينما في الدوري الإيطالي يفتتح روما الجولة 21 أمام جنوى، وفي ألمانيا يلعب بوروسيا دورتموند، أمام فرانكفورت، وتنطلق جولة جديدة من الدوري الإسباني بمباراة وإسبانيول أمام بلد الوليد

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 17 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 17 يناير 2025؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني، والألماني.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 17 يناير 2025 "17-01-2025"

دوري روشن السعودي - الجولة الخامسة عشرة

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الخليج - العروبة16:15 السعودية، 15:15 مصرSSC 1 HDعيسى الحربين
SSC 5 SD
SSC 1 SDعلي الربيع
الوحدة - القادسية18:40 السعودية، 17:40 مصرSSC Extra 1 HDسعد يحي
SSC Extra 1 SDعبد العزيز الزيد
التعاون - النصر20:00 السعودية، 19:00 مصرSSC 1 HDمشاري القرني
SSC 5 HDمحمد حسين
SSC 1 SDعيسى الزدجالي

الدوري الإسباني - الجولة 20

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
إسبانيول - بلد الوليد22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 3عبد الله الغامدي

الدوري الألماني- الجولة 18

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
بوروسيا دورتموند - فرانكفورت21:30 مصر، 22:30 السعوديةbeIN Sports 5محمد بركات

الدوري الإيطالي - الجولة 21

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
روما - جنوى21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD Sports Premium 1أحمد الخير

الدوري الفرنسي - الجولة 20

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
مونبيليه - موناكو20:00 مصر، 21:00 السعوديةbeIN Sports 4نوفل باشي
ليل - نيس22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1محمد المبروكي

دوري يلو السعودي - الجولة 17

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الفيصلي - أحد15:30 السعودية، 14:30 مصرالسعودية الرياضية 1سلطان الحربي
أبها- العين15:55 السعودية، 14:55 مصرالسعودية الرياضية 2هيثم طحطوح
الجبيل - الطائي17:50 السعودية، 16:50 مصرالسعودية الرياضية 1عبد الإله العمري

الدوري المصري - الجولة 8

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
سيراميكا - كيلو باترا15:00 مصر، 16:00 السعويةOnTime Sports 1محمد البوشي
سموحة - زد17:30 مصر، 18:30 السعوديةOnTime Sports 2هيثم هيبة

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