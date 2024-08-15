تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 16 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 16 أغسطس 2024 حيث نتابع افتتاحية الدوري الإنجليزي للموسم الجديد، والتي يواجه فيها مانشستر يونايتد، نظيره فولهام

بينما تستمر مباريات الجولة الاولى من الدوري الإسباني، بمباراتي سيلتا فيجو مع ألافيس، ولاس بالماس، مع إشبيلية.

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وسنكون على موعد مع الموسم الجديد في الدوري الفرنسي، بمباراة باريس سان جيرمان، ولوهافر، وعلى المستوى العربي، ستنطلق أولى مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 16 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 16 أغسطس 2024 "16-08-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة الأولى

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق مانشستر يونايتد - فولهام 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 خليل البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة الأولى

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق سيلتا فيجو - ألافيس 20:00 مصر والسعودية beIN Sports 3 عادل خلو لاس بالماس - إشبيلية 22:30 مصر والسعودية beIN Sports 3 أحمد عبده

الدوري الفرنسي- الجولة الأولى

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق لوهافر - باريس سان جيرمان 21:45 مصر والسعودية beIN Sports 2 حسن العيدروس

الدوري المصري- الجولة 34