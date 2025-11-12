جدول مباريات اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة على الرغم من التوقف الدولي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025، حيث تستمر مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم، كما نتابع مواجهات حاسمه ضمن تصفيات الملحق الآسيوي والإفريقي المؤهل للملحق العالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات تصفيات أوروبا وآسيا المؤهلة لكأس العالم عبر تطبيق TOD.

كما يمكنك متابعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026 عبر "شاهد VIP".

وإن كنت ترغب في مشاهدة البث المباشر من أي مكان في العالم يمكن الاستعانة بتطبيق Nord VPN

جدول مباريات اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 "13-11-2025"

الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026 - مباراة الذهاب

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الإمارات - العراق 19:00 السعودية والعراق، 20:00 الإمارات beIN Sports HD 2 عصام الشوالي

تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة 9

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق النرويج - إستونيا 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN Sports HD 1 عبد الله الغامدي أذربيجان - أيسلندا 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN Sports HD 3 أحمد فؤاد أرمينيا - المجر 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN Sports HD 4 محمد المبروكي فرنسيا - أوكرانيا 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN Sports HD 1 حفيظ دراجي إنجلترا - صربيا 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN Sports HD 3 عامر الخوذيري مولدوفا - إيطاليا 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN Sports HD 4 محمد بركات أيرلندا - البرتغال 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN Sports HD 5 جواد بدة أندورا - ألبانيا 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN Sports HD 6 أحمد عبده

الملحق الإفريقي المؤهل لكأس العالم 2026 - نصف النهائي