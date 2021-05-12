جدول مباريات اليوم الخميس 13 مايو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الخميس 13 مايو 2021 في الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

سيكون عشاق الكرة الأوروبية على موعد مع مبارياتٍ مثيرة اليوم الخميس 13 مايو 2021.

يستضيف نادي أستون فيلا نادي إيفرتون في مباراة مؤجلة من الجولة 19 في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما يواجه مانشستر يونايتد ليفربول في الجولة 34 من المسابقة.

وفي الدوري الإسباني، يلتقي نادي ريال مدريد مع نادي غرناطة، كما يواجه بلد الوليد فياريال وإيبار ريال بيتيس.

يحل نادي هيلاس فيرونا ضيفًا على كروتوني في ختام الأسبوع 36 من الدوري الإيطالي، وستجمع مباراة قوية بين بوروسيا دورتموند ولايبزيج في نهائي كأس ألمانيا.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الخميس 13 مايو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 13 مايو"13-5-2021":

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 19 و34 المباراة الموعد القناة الناقلة أستون فيلا - إيفرتون 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium مانشستر يونايتد - ليفربول 21:15 مصر، 22:15 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 36 المباراة الموعد القناة الناقلة بلد الوليد - فياريال 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 1 إيبار - ريال بيتيس 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 4 غرناطة - ريال مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 36 المباراة الموعد القناة الناقلة كروتوني - هيلاس فيرونا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 3

كأس ألمانيا - النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة لايبزيج - بوروسيا دورتموند 20:45 مصر، 21:45 السعودية -

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