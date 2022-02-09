جدول مباريات اليوم الخميس 10 فبراير 2022 والقنوات الناقلة

لا تتوقف إثارة كرة القدم كل يوم، ونشهد يوم الخميس 10 فبراير 2022 العديد من المواجهات القوية، في البطولات الأوروبية والعربية المختلفة.

البداية من السعودية، حيث تنطلق يوم الخميس 10 فبراير مباريات الجولة 20 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بإقامة مباراتين.

المباراة الأولى يحل فيها ضمك ضيفًا على الشباب، فيما تجمع المباراة الأخرى بين الفيصلي والفيحاء.

أما في إنجلترا، تتواصل مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، بإقامة مباراتين، الأولى يحل فيها آرسنال ضيفًا على وولفرهامبتون، وفي الثانية يستضيف ليفربول ليستر سيتي.

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ومن إنجلترا إلى إيطاليا، حيث تستمر الخميس منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا، بإقامة مباراتين، الأولى بين أتالانتا وفيورنتينا، والثانية بين يوفنتوس وساسوولو.

أما في الدوري المصري، فنشهد إقامة مباراتين مؤجلتين من الجولة الثامنة من الموسم الحالي، أبرزهما مواجهة الإسماعيلي ضد فيوتشر.

وفي وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 10 فبراير 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 10 فبراير 2022 "10-2-2022"

الدوري السعودي - الجولة 20

المباراة الموعد القناة الناقلة الشباب - ضمك 18:20 السعودية، 17:20 مصر SSC الفيحاء - الفيصلي 20:20 السعودية، 19:20 مصر SSC

الدوري الإنجليزي - الجولة 24

المباراة الموعد القناة الناقلة وولفرهامبتون - آرسنال 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium ليفربول - ليستر سيتي 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

كأس إيطاليا - ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة أتالانتا - فيورنتينا 19:00 مصر، 20:00 السعودية Lega Serie A YouTube يوفنتوس - ساسوولو 22:00 مصر، 23:00 السعودية Lega Serie A YouTube

كأس ملك إسبانيا - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة أتلتيك بيلباو - فالنسيا 22:30 مصر، 23:30 السعودية غير مذاعة عربيًا

الدوري المصري - مؤجلات

المباراة الموعد القناة الناقلة البنك الأهلي - سموحة 17:30 مصر، 18:30 السعودية OnTime Sports الإسماعيلي - فيوتشر 20:00 مصر، 21:00 السعودية OnTime Sports

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