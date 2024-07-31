تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 1 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون هامة للكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 1 أغسطس 2024 حيث نستكمل مباريات الجولة 32 من الدوري المصري، وتقام لقاءات ودية هامة على الصعيد الأوروبي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 1 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 1 أغسطس 2024؟

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 1 أغسطس 2024 "01-08-2024"

الدوري المصري - الجولة 32

المباراة الموعد القنوات الناقلة المقاولون العرب - سيراميكا كليوباترا 17:30 مصر والسعودية OnTime Sports 2 الأهلي - البنك الأهلي 21:00 مصر والسعودية OnTime Sports 1 سموحة - المصري البورسعيدي 21:00 مصر والسعودية OnTime Sports 2

مباريات ودية - أندية