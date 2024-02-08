جدول مباريات اليوم الجمعة 9 فبراير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 9 فبراير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 9 فبراير 2024 حيث تنطلق مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني وفيها يلعب قادش مع ريال بيتيس، كما يلعب ساليرنيتانا مع إمبولي في الدوري الإيطالي.

وفي الدوري الألماني يلعب بوروسيا دورتموند مع فرايبورج، وفي فرنسا سيلعب مارسيليا مع ميتز.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 9 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 9 فبراير 2024 "09-02-2024"

الدوري الإسباني - الأسبوع 24

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق قادش - ريال بيتيس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 باسم الزير

الدوري الإيطالي - الأسبوع 24

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ساليرنيتانا - إمبولي 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1 غازي العمري

الدوري الألماني - الأسبوع 21

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق بوروسيا دورتموند - فرايبورج 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN SPORTS HD 5 أحمد البلوشي

الدوري الفرنسي - الأسبوع 21