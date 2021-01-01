جدول مباريات اليوم الجمعة 9 أبريل 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الجمعة 9 أبريل 2021 في دوري أبطال إفريقيا والدوري الإسباني ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وغيرهم، والقنوات الناقلة..

تنطلق جولات كثيرة من مختلف بطولات كرة القدم حول العالم يوم الجمعة الموافق 9 أبريل 2021، مع إثارة محفوظة على كافة الأصعدة كما هي العادة.

إذا كنت من عشاق كرة القدم المحلية، فيلعب الأهلي مع سيمبا التنزاني في مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، كما يلتقي الهلال السوداني مع مازيمبي، والمريخ مع فيتا كلوب.

وعلى صعيد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يلعب النصر مع ضمك، ثم يأتي كلاسيكو كرة القدم السعودية بين الهلال والاتحاد.

أوروبيًا، تستأنف الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة فولهام ووولفرهامبتون، كما يلعب ميتز مع المتصدر ليل في الدوري الفرنسي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الجمعة 9 أبريل 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9 أبريل "9-4-2021":

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين - الجولة 25 المباراة الموعد القناة الناقلة التعاون - العين 19:00 السعودية، 18:00 مصر KSA Sports HD 2 ضمك - النصر 19:00 السعودية، 18:00 مصر KSA Sports HD 3 الاتحاد - الهلال 20:50 السعودية، 19:50 مصر KSA Sports HD 1

دوري أبطال إفريقيا - دور المجموعات المباراة الموعد القناة الناقلة مازيمبي - الهلال 15:00 السودان ومصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 4 صن داونز - شباب بلوزداد 14:00 الجزائر، 15:00 مصر beIN Sports HD 3 الأهلي - سيمبا 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 4 فيتا كلوب - المريخ 21:00 السودان ومصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 31 المباراة الموعد القناة الناقلة فولهام - وولفرهامبتون 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 30 المباراة الموعد القناة الناقلة ويسكا - إلتشي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الفرنسي - الجولة 32 المباراة الموعد القناة الناقلة ميتز - ليل 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2

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