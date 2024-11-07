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مباريات اليوم في دوري روشن على
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالدوري المصري الممتازالقنوات الناقلةالدوري الإسباني – لا ليجاالدوري الألمانيالدوري الفرنسي

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024 حيث تستمر مواجهات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025، والتي الهلال مع الاتفاق، والنصر أمام الرياض، كما نتابع مباريات ضمن الدوري الألماني والفرنسي والإسباني والمصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى بطولات الدوري الألماني والفرنسي والإسباني.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

لمشاهدة دوري روشناضغط هنا للتحميل

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024 "08-11-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة العاشرة

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
الهلال - الاتفاق17:45 السعودية، 16:45 مصرSSC 1 HDعبد الله الحربي
SSC 1 SD

عبد العزيز الزيد

الأهلي - الرائد18:20 السعودية، 17:20 مصرSSC Extra 1 HDفارس عوض
SSC Extra 1 SD

علي الربيع

الرياض - النصر20:00 السعودية، 19:00 مصرSSC Extra 2 HDنشاري القرني
SSC Extra 2 SDعيسى الزدجالي

الدوري الإسباني - الجولة الثالثة عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
رايو فاييكانو - لاس بالماس23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN Sports HD 3حسن العيدروس

الدوري الفرنسي - الجولة الحادية عشر

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
مارسيليا - أوكسير21:45 مصر، 22:45 السعودية

beIN Sports HD 4

جواد بدة

الدوري الألماني - الجولة العاشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
أونيون برلين - فرايبورج22:30 السعودية، 21:30 مصرbeIN Sports HD 5محمد بركات

الدوري المصري - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
سموحة - الزمالك17:00 مصر، 18:00 السعودية

OnTime Sports 1

محمد الكواليني
بتروجيت - مودرن سبورت17:00 مصر، 18:00 السعودية

OnTime Sports 2

طارق حسن
إنبي - بيراميدز

20:00 مصر، 21:00 السعودية

OnTime Sports 2

طارق الأدور

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