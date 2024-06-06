تحتوي هذه الصفحة على روابط تابعة. عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Raheem Sterling England Getty
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الجمعة 7 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

World Cup Qualification CAFمباريات دولية ودية - منتخباتالقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 7 يونيو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في المحافل القارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 7 يونيو 2024 حيث نستمر في متابعة الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي أهمها مباراة منتخب المغرب ضد زامبيا، ونيجيريا مع جنوب إفريقيا.

كما نتابع أيضًا بعض المباريات الودية القوية للمنتخبات الأوروبية، استعدادًا لانطلاق بطولة اليورو بعد أيام، وسيلعب منتخب إنجلترا أمام آيسلندا، بينما سيواجه المنتخب الألماني نظيره اليوناني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 7 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 7 يونيو 2024؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect، وذلك على مستوى المباريات الودية الهامة لمنتخبات أوروبا.

إذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان في العالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن

جدول مباريات اليوم الجمعة 7 يونيو 2024 "07-06-2024"

تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة 3

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
موزمبيق - الصومال16:00 مصر والسعوديةSSC SPORT 1 HDفهد عريشي
مدغشقر - جزر القمر19:00 مصر والسعوديةSSC Extra 1 HDعبد العزيز السبر
نيجيريا - جنوب إفريقيا22:00 مصر والسعوديةSSC Extra 1 HDعبد الله الحربي
المغرب - زامبيا22:00 مصر والسعوديةSSC SPORT 1 HDمحمد حسين
كوت ديفوار - الجابون22:00 مصر والسعوديةSSC Extra 2 HDعيسى الحربين

مباريات ودية دولية - منتخبات

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
إنجلترا - آيسلندا21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1حفيظ دراجي
ألمانيا - اليونان21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2حسن العيدروس

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان