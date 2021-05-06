جدول مباريات اليوم الجمعة 7 مايو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الجمعة 7 مايو 2021 في الدوري المصري والإنجليزي والإسباني وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

يتجدد الموعد مع مبارياتٍ قوية اليوم الجمعة 7 مايو 2021، وذلك في أهم البطولات في الوطن العربي وفي أوروبا.

في الدوري الإنجليزي الممتاز، تُفتتح الجولة 35 بمباراة قوية بين ليستر سيتي ونيوكاسل، فيما يلعب ريال سوسييداد مع إلتشي في الدوري الإسباني.

على صعيد الدوري الفرنسي، يلعب المتصدر ليل مباراة هامة جدًا أمام لانس، كما يلتقي شتوتجارت مع أوجسبورج في الدوري الألماني.

عربيًا، القمة الكبرى تأتي بمباراة الشباب أمام الهلال في الجولة السادسة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما يلتقي التعاون مع الأهلي بنفس الجولة.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الجمعة 7 مايو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7 مايو"7-5-2021":

الدوري السعودي - الجولة 26 المباراة الموعد القناة الناقلة الشباب - الهلال 21:40 السعودية، 20:40 مصر KSA SPORTS HD 1 التعاون - الأهلي 21:50 السعودية، 20:50 مصر KSA SPORTS HD 2

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 35 المباراة الموعد القناة الناقلة ليستر سيتي - نيوكاسل يونايتد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 Premium

الدوري الإسباني - الجولة 35 المباراة الموعد القناة الناقلة ريال سوسييداد - إلتشي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الفرنسي - الجولة 36 المباراة الموعد القناة الناقلة لانس - ليل 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2

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