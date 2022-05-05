جدول مباريات اليوم الجمعة 6 مايو 2022 والقنوات الناقلة

تتواصل متعة وإثارة كرة القدم، ونشهد يوم الجمعة 6 مايو 2022 عددًا من المواجهات القوية، بالعديد من المباريات المثيرة في البطولات الأوروبية والعربية.

وتتواصل الجمعة 6 مايو منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بإقامة ثلاث مباريات، على رأسها لقاء يحل فيه الاتحاد المتصدر ضيفًا على الفتح، وقمة في "ديربي الرياض" بين النصر والشباب.

أما في الدوري الإسباني، تنطلق الجمعة منافسات الجولة 35 من "لا ليجا" بإقامة مباراة واحدة، يحل فيها ريال سوسييداد ضيفًا على ليفانتي.

ومن إسبانيا إلى فرنسا، حيث تنطلق الجولة 36 من منافسات "ليج 1"، بلقاء يحل فيه موناكو ضيفًا على ليل في مباراة قوية.

أما في ألمانيا، تنطلق أيضًا منافسات الجولة 33 من "البوندسليجا" بلقاء يجمع بين بوخوم وأرمينيا بيليفيلد.

وفي إيطاليا، تنطلق الجمعة منافسات الجولة 36 من "سيري آ" بمباراتين في غاية القوة، حيث يحل يوفنتوس ضيفًا على جنوى، ويستضيف إنتر نظيره إمبولي.

وبالانتقال عربيًا، تقام الجمعة مباراتين مؤجلتين، الأولى بين المصري والإسماعيلي، والثانية بين بيراميدز وسموحة.

جدول مباريات مجموعات دوري أبطال آسيا 2022

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 6 مايو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 6 مايو 2022 "06-05-2022"

الدوري السعودي - الجولة 26

المباراة الموعد القناة الناقلة الفتح - الاتحاد 18:50 السعودية، 17:50 مصر SSC أبها - الفيصلي 19:10 السعودية، 18:10 مصر SSC النصر - الشباب 20:50 السعودية، 19:50 مصر SSC

الدوري الإسباني - الجولة 35

المباراة الموعد القناة الناقلة ليفانتي - ريال سوسييداد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الفرنسي - الجولة 36

المباراة الموعد القناة الناقلة ليل - موناكو 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإيطالي - الجولة 36

المباراة الموعد القناة الناقلة إنتر - إمبولي 18:45 مصر، 19:45 السعودية Lega Serie A YouTube جنوى - يوفنتوس 21:00 مصر، 22:00 السعودية Lega Serie A YouTube

الدوري المصري - مباريات مؤجلة

المباراة الموعد القناة الناقلة الإسماعيلي - المصري 18:30 مصر، 19:30 السعودية OnTime Sports سموحة - بيراميدز 21:00 مصر، 22:00 السعودية OnTime Sports

الدوري الألماني - الجولة 33

المباراة الموعد القناة الناقلة بوخوم - أرمينيا بيليفيلد 20:30 مصر، 21:30 السعودية غير مذاعة عربيًا

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