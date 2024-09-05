تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات على الرغم من للتوقف الدولي، ولكنها مليئة باللقاءات الدولية القوية والممتعة، والتي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2024 حيث نستمر في متابعة مواجهات الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، والتي أبرزها مباراة المنتخب المغربي أمام الجابون، ومصر أمام كاب فيردي.

وفي دوري الأمم الأوروبية نتابع قمة تجمع بين إيطاليا وفرنسا، ومباراة ويلز أمام تركيا.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس الإمم الإفريقية 2025.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الجمعة 6 أغسطس 2024 "06-09-2024"

دوري الأمم الأوروبية 2024-2025- الجولة الأولى

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق فرنسا - إيطاليا 21:45 مصر والسعودية beIN Sports 1 عصام الشوالي ويلز - تركيا 21:45 مصر والسعودية beIN Sports 6 عامر الخوذيري

تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 - الجولة الأولى