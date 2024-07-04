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Spain GermanyGetty Images/Goal
جدول مباريات يورو 2024 بالكامل
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الجمعة 5 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

بطولة أمم أوروبا (يورو)كوبا أميركاالقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 5 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في البطولات الكبرى العالمية والقارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 5 يوليو 2024 حيث تنطلق مباريات ربع نهائي بطولة يورو 2024، والتي سنكون فيها على موعد مع قمتين بين إسبانيا وألمانيا، وفرنسا والبرتغال.

كذلك تنطلق منافسات ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا، بلقاء الأرجنتين والإكوادور.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 5 يوليو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 5 يوليو 2024؟

إذا كانت المباراة تذاع على قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect، وذلك على مستوى مباريات بطولة يورو 2024.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 5 يوليو 2024 "05-07-2024"

يورو 2024 - ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
إسبانيا - ألمانيا19:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1 Maxعلي سعيد الكعبي
البرتغال - فرنسا22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2 Maxعصام الشوالي

كوبا أمريكا 2024 - ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الأرجنتين - الإكوادور04:00 مصر والسعوديةغير منقولة عربيًا

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