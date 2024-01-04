جدول مباريات اليوم الجمعة 5 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

بلال محمد
Udogie TottenhamGetty
كأس الاتحاد الانجليزيالدوري الإيطالي الدرجة الأولى

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 5 يناير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 5 يناير 2024 حيث تنطلق مواجهات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي وفيها يلعب بولونيا مع جنوى.

كما تتواصل مباريات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، وفيها يلعب توتنهام مع بيرنلي، وولفرهامبتون مع برينتفورد.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 5 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 5 يناير 2024 "05-01-2024"

الدوري الإيطالي - الجولة 19

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
بولونيا - جنوى21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1غازي العمري

كأس الاتحاد الإنجليزي - الدور الثالث

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
برينتفورد - وولفرهامبتون21:15 مصر، 22:15 السعوديةbeIN Sports HD 2باسم الزير
توتنهام - بيرنلي22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 1حسن العيدروس

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