جدول مباريات اليوم الجمعة 31 مارس 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 31 مارس 2023 في دوري أبطال إفريقيا والدوريات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتسارع وتيرة المباريات على مستوى العالم، حيث نشهد يوم الجمعة 31 مارس 2023، عودة منافسات الأندية من جديد بعد نهاية فترة التوقف الدولي، وسنتابع العديد من المباريات القوية.

ويوم الجمعة 31 مارس 2023، تنطلق مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال إفريقيا، وفيها يلعب حوريا مع فايبرز، والزمالك مع المريخ، بينما يواجه الرجاء نظيره سيمبا.

كما تنطلق مباريات الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني وفيها يلعب ريال مايوركا مع أوساسونا، وفي ألمانيا يلعب فرانكفورت مع بوخوم في الدوري الألماني ضمن مباريات الجولة 26.

وتستمر مباريات الجولة 22 من الدوري المصري، وفيها يلعب فاركو مع أسوان، وغزل المحلة مع الاتحاد السكندري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 31 مارس 2023، والقنوات الناقلة..

جدول مباريات اليوم الجمعة 31 مارس 2023 "31-03-2023"

الدوري الإسباني- الجولة 27

المباراة الموعد القناة الناقلة ريال مايوركا - أوساسونا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الألماني- الجولة 26

المباراة الموعد القناة الناقلة آينتراخت فرانكفورت - بوخوم 20:30 مصر، 21:30 السعودية beIN Sports HD 3

دوري أبطال إفريقيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة حوريا - فايبرز 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 4 الزمالك - المريخ 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 4 الرجاء - سيمبا 00:00 مصر، 01:00 السعودية beIN Sports HD 4