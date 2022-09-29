جدول مباريات اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تعود إثارة ومتعة كرة القدم من جديد، بعد نهاية فترة التوقف الدولي، وتنطلق مباريات الدوريات من جديد، ويوم الجمعة يشهد العديد من المباريات المميزة في الدوري الإسباني والدوري الألماني، والدوري الفرنسي.

البداية ستكون من الجولة السابعة في منافسات موسم 2022-23 من الدوري الإسباني، حيث يلعب أتلتيك بيلباو مع ألميريا.

ومن إسبانيا إلى فرنسا، حيث تنطلق الجمعة الجولة التاسعة في موسم 2022-23 من الدوري الفرنسي، بمباراة أنجيه مع مارسيليا.

أما في ألمانيا، تنطلق كذلك الجولة الثامنة في الدوري الألماني، بمباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022 "30-09-2022"

الدوري الإسباني - الجولة السابعة

المباراة الموعد القناة الناقلة إشبيلية - بلد الوليد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الفرنسي - الجولة التاسعة

المباراة الموعد القناة الناقلة أنجيه- مارسيليا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2

الدوري الألماني - الجولة الثامنة

المباراة الموعد القناة الناقلة بايرن ميونخ - باير ليفركوزن 20:30 مصر، 21:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

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