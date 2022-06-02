جدول مباريات اليوم الجمعة 3 يونيو 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 3 يونيو 2022 في البطولات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

مع نهاية موسم 2021-22 في أوروبا، وتراجع عدد مباريات كرة القدم بنهاية منافسات دوري أبطال أوروبا، فإننا ندخل مرحلة التوقف الدولي في شهر يونيو 2022، والتي تشهد عدد هائلًا من المباريات الخاصة بالمنتخبات.

ويوم الجمعة 3 يونيو 2022، سنكون على موعد مع عدد من المواجهات القوية، على المستوى الأوروبي والعالمي.

البداية ستكون من منافسات النسخة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، والتي تشهد مساء الجمعة 7 مباريات دفعة واحدة.

ويأتي على رأس هذه المباريات مباريات فرنسا أمام الدنمارك، وهولندا مع بلجيكا.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 3يونيو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 3 يونيو 2022 "03-06-2022"

دوري الأمم الأوروبية

المباراة الموعد القناة الناقلة كازاخستان - أذربيجان 16:00 مصر، 17:00 السعودية غير مذاعة عربيًا لاتفيا - أندورا 18:00 مصر، 19:00 السعودية غير مذاعة عربيًا كرواتيا - النمسا 20:45 مصر، 21:45 السعودية غير مذاعة عربيًا فرنسا - الدنمارك 20:45 مصر، 21:45 السعودية غير مذاعة عربيًا بلجيكا - هولندا 20:45 مصر، 21:45 السعودية غير مذاعة عربيًا ليشتنشتاين - مولدوفا 20:45 مصر، 21:45 السعودية غير مذاعة عربيًا روسيا البيضاء - سلوفاكيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية غير مذاعة عربيًا

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