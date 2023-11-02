تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة..

SHAHID

يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مع انطلاق الجولة 12 من دوري روشن السعودي ومواجهات أوروبية على أعلى مستوى.

اللقاء الأهم في الدوري السعودي سيكون مباراة الاتحاد والشباب بينما يلعب أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي.

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ونستعرض معكم مباريات اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة..

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جدول مباريات اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 "3-11-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 12

المباراة الموعد القناة الناقلة الفتح - الهلال 18:00 السعودية17:00 مصر شاهد الطائي - الفيحاء 18:00 السعودية 17:00 مصر شاهد الاتحاد - الشباب 21:00 السعودية

19:00 مصر شاهد

الدوري الإسباني - الجولة 12

المباراة الموعد القناة الناقلة لاس بالماس - أتلتيكو مدريد 23:00 السعودية

22:00 مصر beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 11

المباراة الموعد القناة الناقلة بولونيا - لاتسيو 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني - الجولة 10

المباراة الموعد القناة الناقلة دارمشتات - بوخوم 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports

الدوري الفرنسي - الجولة 11

المباراة الموعد القناة الناقلة باريس سان جيرمان - مونبيليه 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports

الدوري المصري - الجولة 6

المباراة الموعد القناة الناقلة سموحة - الاتحاد السكندري 16:00 مصر

17:00 السعودية أون تايم سبورتس الزمالك - زد 19:00 مصر، 20:00 السعودية أون تايم سبورتس سيراميكا كيلوباترا - بيراميدز 19:00 مصر، 20:00 السعودية أون تايم سبورتس