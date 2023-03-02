جدول مباريات اليوم الجمعة 3 مارس 2023 والقنوات الناقلة

بلال محمد
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دوري روشن السعوديدوري أبطال أفريقياالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الألماني - بوندسليجاالدوري الفرنسي - ليج 1

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 3 مارس 2023 في الدوري السعودي والدوريات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتسارع وتيرة المباريات على مستوى العالم، حيث نشهد يوم الجمعة 3 مارس 2023 العديد من المباريات في الدوريات العربية والأوروبية، وعلى رأسها دوري روشن السعودي.

وتقام ثلاث مباريات في دوري روشن السعودي، لحساب الجولة 19 من موسم 2022-23، أبرزهما مواجهة الخليج مع الاتحاد والنصر مع الباطن.

فيما تقام مباراة مؤجلة في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بين الوداد وفيتا كلوب.

وفي إسبانيا، تنطلق مساء الجمعة مباريات الجولة 24 من منافسات موسم 2022-23 بإقامة مباراة واحدة، حيث يستضيف ريال سوسييداد نظيره قادش.

أما في الدوري الإيطالي، فتنطلق الجمعة مباريات الجولة 25 لموسم 2022-23 بإقامة مباراة كبيرة تجمع بين نابولي ولاتسيو.

ومن إيطاليا إلى ألمانيا، حيث تنطلق مساء الجمعة مباريات الجولة 22 من منافسات موسم 2022-23 بمباراة واحدة تجمع بين بوروسيا دورتموند ولايبزيج.

وفي الدوري المصري يلعب فيوتشر مع الإسماعيلي، والزمالك مع بيراميدز.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 3 مارس 2023، والقنوات الناقلة..

جدول مباريات اليوم الجمعة 3 مارس 2023 "03-03-2023"

الدوري السعودي (دوري روشن) - الجولة 19

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الخليج - الاتحاد16:00 السعودية، 15:00 مصرSSC
الرائد - الاتفاق16:00 السعودية، 15:00 مصرSSC
النصر - الباطن20:30 السعودية، 19:30 مصرSSC

دوري أبطال إفريقيا - دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الوداد - فيتا كلوب21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports HD 4

الدوري الإسباني - الجولة 24

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ريال سوسييداد - قادش22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 25

المباراةالموعدالقناة الناقلة
نابولي - لاتسيو21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني - الجولة 23

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بوروسيا دورتموند - لايبزيج21:30 مصر، 22:30 السعوديةbeIN Sports HD 3

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