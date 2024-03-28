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مباريات اليوم 7 مارس 2024 على
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الجمعة 29 مارس 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالقنوات الناقلةالدوري الإسباني – الليجاالدوري الفرنسي – الدرجة الأولىدوري أبطال إفريقيا

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 29 مارس 2024 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 29 مارس 2024 حيث تعود مباريات الدوري السعودي، وكذلك تعود الدوريات الأوروبية في جولة جديدة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 29 مارس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 29 مارس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولات الدوري الإسباني والفرنسي ودوري أبطال إفريقيا.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

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تطبيق TOD TVاضغط هنا للتحميل

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 29 مارس "29-03-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 25

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الاتحاد- الفيحاء22:00 السعودية، 21:00 مصرSSC SPORT 5 HDعائد العصيمي
التعاون - الحزم22:00 السعودية، 21:00 مصرSSC SPORTSخالد المديفر
الأخدود - الرائد

22:00 السعودية، 21:00 مصر

SSC SPORTSسعد يحيى
الاتفاق - الأهلي

22:00 السعودية، 21:00 مصر

SSC SPORTS

عيسى الحربين
ضمك - الخليج

22:00 السعودية، 21:00 مصر

SSC SPORTS

عبدالله المحيسن

الدوري الإسباني - الجولة 30

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
قادش - غرناطة23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN SPORTS 3محمد بركات

الدوري الفرنسي - الجولة 27

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ليل - لانس23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN SPORTS 4عادل خلو

دوري أبطال إفريقيا - ذهاب ربع النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
سيمبا - الأهلي21:00 السعودية، 20:00 مصر

beIN SPORTS 6

علي محمد علي

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 27

المباراةالموعدالقناة الناقلة
العدالة - الترجي21:30 السعودية، 20:30 مصرالسعودية الرياضية
القيصومة - الصفا

21:45 السعودية، 20:45 مصر

السعودية الرياضية

الفيصلي - الخلود

21:45 السعودية، 20:45 مصر

السعودية الرياضية

العربي - القادسية

22:00 السعودية، 21:00 مصر

السعودية الرياضية

الجبلين - أحد

22:00 السعودية، 21:00 مصر

السعودية الرياضية

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