جدول مباريات اليوم الجمعة 29 مارس 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 29 مارس 2024 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 29 مارس 2024 حيث تعود مباريات الدوري السعودي، وكذلك تعود الدوريات الأوروبية في جولة جديدة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 29 مارس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 29 مارس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولات الدوري الإسباني والفرنسي ودوري أبطال إفريقيا.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الجمعة 29 مارس "29-03-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 25

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الاتحاد- الفيحاء 22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC SPORT 5 HD عائد العصيمي التعاون - الحزم 22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC SPORTS خالد المديفر الأخدود - الرائد 22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC SPORTS سعد يحيى الاتفاق - الأهلي 22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC SPORTS عيسى الحربين ضمك - الخليج 22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC SPORTS عبدالله المحيسن

الدوري الإسباني - الجولة 30

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق قادش - غرناطة 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN SPORTS 3 محمد بركات

الدوري الفرنسي - الجولة 27

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ليل - لانس 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN SPORTS 4 عادل خلو

دوري أبطال إفريقيا - ذهاب ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق سيمبا - الأهلي 21:00 السعودية، 20:00 مصر beIN SPORTS 6 علي محمد علي

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 27

المباراة الموعد القناة الناقلة العدالة - الترجي 21:30 السعودية، 20:30 مصر السعودية الرياضية القيصومة - الصفا 21:45 السعودية، 20:45 مصر السعودية الرياضية الفيصلي - الخلود 21:45 السعودية، 20:45 مصر السعودية الرياضية العربي - القادسية 22:00 السعودية، 21:00 مصر السعودية الرياضية الجبلين - أحد 22:00 السعودية، 21:00 مصر السعودية الرياضية

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