جدول مباريات اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة

أحمد الغنام
Malcom_Al Hilal_20230901(C)Getty Images
دوري روشن السعوديالدوري الإسباني - لا ليجادوري أبطال أفريقياكوبا ليبرتادوريسالدوري الألماني - بوندسليجاالدوري الفرنسي - ليج 1الهلال v الشبابالهلالالشبابالفيحاء v الإتحادالفيحاءالإتحادالحزم v التعاونالحزمالتعاونالطائي v النصرالطائيالنصربرشلونة v إشبيليةبرشلونةإشبيليةستراسبورغ v لينسستراسبورغلينسهوفنهايم v بوروسيا دورتموندهوفنهايمبوروسيا دورتموندبوكا جونيورز v بالميراسبوكا جونيورزبالميراساورلاندو بيراتس v Galaxyاورلاندو بيراتسGalaxyالأهلي v سانت جورجالأهليسانت جورجبيراميدز v الجيش الروانديبيراميدزالجيش الرواندي

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مع عودة الدوري السعودي وكذلك الدوريات والبطولات الأوروبية الكبرى، بعد منتصف أسبوع شهد العديد من المباريات الممتعة.

ونستعرض معكم مباريات اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 حيث نتابع الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2023-2024، والتي نشاهد فيها قمة كبرى تجمع بين الهلال والشباب.

وتنطلق جولة جديدة من المباريات في بطولات الدوري في كل من إسبانيا، وفرنسا، وألمانيا، بمجموعة من المباريات القوية والمرتقبة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في إسبانيا، يحل إشبيلية ضيفًا على برشلونة لحساب الجولة الثامنة من "لا ليجا"، أما في ألمانيا وضمن منافسات الجولة السادسة من "بوندسليجا" نشهد مباراة مرتقبة بين هوفنهايم وبوروسيا دورتموند.

أما في دوري أبطال إفريقيا، فتقام ثلاث مباريات في إياب الدور الثاني التمهيدي، أبرزها مواجهة الأهلي المصري أمام سانت جورج الإثيوبي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 "29-09-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 8

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
الحزم - التعاون18:00 السعودية ومصرشاهدسليمان الشريف
الطائي - النصر18:00 السعودية ومصرشاهدعبد الله الغامدي
الفيحاء - الاتحاد18:00 السعودية ومصرشاهدمشاري القرني
الهلال - الشباب21:00 السعودية ومصرشاهدعلي سعيد الكعبي

الدوري الإسباني - الجولة 8

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
برشلونة - إشبيلية22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1عصام الشوالي

الدوري الألماني - الجولة 6

المباراةالموعدالقناة الناقلة
هوفنهايم - بوروسيا دورتموند21:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 5

دوري أبطال إفريقيا

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بيراميدز - آرمى باتريوريتيك18:00 مصر والسعوديةأون تايم سبورتس 2
الأهلي - سانت جورج19:00 مصر والسعوديةأون تايم سبورتس 1

كوبا ليبرتادوريس - نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بوكا جونيورز - بالميراس03:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD Xtra 3

طالع الجدول بالكامل من هنا

اختيارات المحررين