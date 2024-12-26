جدول مباريات اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون على قدر عالي من القوة والندية والحماس في أهم البطولات.
ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 حيث نتابع انطلاق الجولة الثالثة من مجموعات كأس الخليج العربي "خليجي 26"، والتي سيلعب فيها الكويت مع قطر، والإمارات وعمان.
وفي الدوري الإنجليزي، سيلعب برايتون مع برينتفورد، ويستضيف آرسنال نظيره إيبسويتش تاون..
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.
كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024؟
إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي.
وعلى مستوى كأس الخليج العربي، يمكنك المشاهدة عبر تطبيق شاهد وشووف وSTARZPLAY وSTC.
إن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.
جدول مباريات اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 "27-12-2024"
كأس الخليج العربي - الجولة 3
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|التعليق
|الكويت - قطر
|17:30 السعودية، 18:30 الإمارات
|الكويت الرياضية
|أحمد البلوشي
|SSC News HD
|جعفر الصليح
|حمادة العنزي
|عمان الرياضية
|أحمد العجمي
|الكأس 1
|خالد الحدي
|أبو ظبي الرياضية 2
|محمد الشامسي
|دبي الرياضية
|رؤوف خليف
|الإمارات - عمان
|17:30 السعودية، 18:30 الإمارات
|الكويت الرياضية
|أحمد المعمري
|SSC 4 HD
|عبد الله الحربي
|خالد المديفر
|عمان الرياضية
|صالح الحمداني
|الكأس 2
|أحمد الطيب
|أبو ظبي الرياضية 1
|عامر عبد الله
|دبي الرياضية
|عبد الله السعدي
الدوري الإنجليزي - الجولة 18
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|التعليق
|برايتون - برينتفورد
|21:30 مصر، 22:30 السعودية
|beIN Sports 2
|محمد بركات
|آرسنال - إيبسويتش تاون
|22:15 مصر، 23:15 السعودية
|beIN Sports 1
|عامر الخوذيري