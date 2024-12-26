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بلال محمد

جدول مباريات اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

الدوري الإنجليزي الممتازكأس الخليجالقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون على قدر عالي من القوة والندية والحماس في أهم البطولات.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 حيث نتابع انطلاق الجولة الثالثة من مجموعات كأس الخليج العربي "خليجي 26"، والتي سيلعب فيها الكويت مع قطر، والإمارات وعمان.

وفي الدوري الإنجليزي، سيلعب برايتون مع برينتفورد، ويستضيف آرسنال نظيره إيبسويتش تاون..

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي.

وعلى مستوى كأس الخليج العربي، يمكنك المشاهدة عبر تطبيق شاهد وشووف وSTARZPLAY وSTC.

إن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 "27-12-2024"

كأس الخليج العربي - الجولة 3

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الكويت - قطر17:30 السعودية، 18:30 الإماراتالكويت الرياضيةأحمد البلوشي
SSC News HDجعفر الصليح
حمادة العنزي
عمان الرياضيةأحمد العجمي
الكأس 1خالد الحدي
أبو ظبي الرياضية 2محمد الشامسي
دبي الرياضيةرؤوف خليف
الإمارات - عمان17:30 السعودية، 18:30 الإماراتالكويت الرياضيةأحمد المعمري
SSC 4 HDعبد الله الحربي
خالد المديفر
عمان الرياضيةصالح الحمداني
الكأس 2أحمد الطيب
أبو ظبي الرياضية 1عامر عبد الله
دبي الرياضية عبد الله السعدي

الدوري الإنجليزي - الجولة 18

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
برايتون - برينتفورد21:30 مصر، 22:30 السعوديةbeIN Sports 2محمد بركات
آرسنال - إيبسويتش تاون22:15 مصر، 23:15 السعوديةbeIN Sports 1عامر الخوذيري

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