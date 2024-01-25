جدول مباريات اليوم الجمعة 26 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 26 يناير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 26 يناير 2024 حيث تنطلق مباريات الجولة 22 من الدوري الإسباني، بمباراة ألميريا وألافيش، بينما يلعب كالياري وتورينو في الدوري الإيطالي.

وسنشهد عدة مباريات مثيرة في كأس الاتحاد الإنجليزي، أهما مباراة توتنهام ومانشستر سيتي، وتشيلسي وأستون فيلا

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 26 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 26 يناير 2024 "26-01-2024"

كأس الاتحاد الإنجليزي - الدور الرابع

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق تشيلسي - أستون فيلا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 2 حفيظ دراجي توتنهام - مانشستر سيتي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 عصام الشوالي

الدوري الإسباني - الجولة 22

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ألميريا - ألافيش 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports HD 3 نوفل باشي

الدوري الإيطالي - الجولة 22

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق كالياري - تورينو 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1 بدر الدين روايح

الدوري الألماني - الجولة 19

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق آينتراخت فرانكفورت - ماينز 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports HD 3 مضر اليوسف

الدوري الفرنسي - الجولة 19