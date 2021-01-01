كأس ولي العهد-قطر

جدول مباريات اليوم الجمعة 26 فبراير 2021 والقنوات الناقلة

أيمن الشافعي
آخر تحديث
التعليقات (0)
الدحيل - أولسان هيونداي كأس العالم للأندية 2020
GettyImage
تعرف على موعد مباريات اليوم الجمعة 26 فبراير 2021 في أهم البطولات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

يشهد اليوم الجمعة 26 فبراير2021 مجموعة من المباريات الممتعة في الدوريات العالمية المختلفة.

في بطولة كأس قطر يلتقي في المباراة النهائية نادي الدحيل مع نادي السد الساعة ٣:٤٥ عصراً بتوقيت القاهرة.

وفي الدوري الأسباني تبدأ فعاليات الجولة ٢٥ من البطولة بلقاء يجمع بين فريقي ليفانتي وأتلتيك بيلباو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

اختيارات المحررين

وفي بطولة الدوري الألماني تبدأ منافسات الجولة ٢٣ من عمر المسابقة بلقاء يجمع نادي فيردر بريمين أمام نادي آينتراخت الساعة ٩:٣٠ مساءً بتوقيت القاهرة.

أما في الدوري المصري الممتاز يلتقي نادي المصري البورسعيدي مع نادي سيراميكا كليوباترا في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة، وتقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الجمعة 26 فبراير 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26 فبراير "26-2-2021":

كأس قطر - النهائي
المباراة
الموعد
 القناة الناقلة
الدحيل - السد 15:45 مصر، 16:45 السعودية beIN Sports HD,  Alkass One HD
الدوري الإسباني - الجولة 25
المباراة
الموعد
 القناة الناقلة
ليفانتي - أتلتيك بيلباو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3
الدوري الألماني - الجولة 23
المباراة
الموعد
 القناة الناقلة
فيردر بريمن - آينتراخت فرانكفورت 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports FR HD 1
الدوري المصري
المباراة
الموعد
 القناة الناقلة
المصري - سيراميكا 17:00 مصر، 18:00 السعودية On Time Sport 


اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليو م


 

إغلاق