جدول مباريات اليوم الجمعة 24 مارس 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 24 مارس 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتواصل متعة كرة القدم، مع أيام شهر رمضان المبارك، بيوم جديد من أيام التوقف الدولي الذي على أثره توقفت أغلب البطولات، ليتبقى لنا متابعة التصفيات الدولية الهامة ضمن مباريات اليوم الجمعة 24 مارس 2023.

ونبدأ بتصفيات كأس أمم أوروبا حيث سنشاهد سوياً أكثر من لقاء هام على رأسهم مباراة فرنسا ضد هولندا في افتتاحية المجموعة الثانية، حيث صراع الصدارة المبكرة بين اثنين من أقوى المنتخبات الأوروبية.

كما سنتابع أيضاً مباريات ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا، والتي من أهمها مباراة مصر ضد مالاوي، والقمة العربية والتي تجمع بين تونس وليبيا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 24 مارس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 24 مارس 2023 "24-3-2023"

تصفيات كأس أمم أوروبا - دور المجموعات (الجولة الأولى)

المباراة الموعد القناة الناقلة فرنسا - هولندا 21:45 مصر، 22:45 السعودية UEFA.tv السويد - بلجيكا 21:45 مصر، 22:45 السعودية UEFA.tv

تصفيات كأس أمم أفريقيا - دور المجموعات (الجولة الثالثة)