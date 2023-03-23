جدول مباريات اليوم الجمعة 24 مارس 2023 والقنوات الناقلة

بلال محمد
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Kylian Mbappe France Cody Gakpo Netherlands(C)Getty Images
تصفيات كأس أوروباتصفيات كأس أمم افريقيا

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 24 مارس 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتواصل متعة كرة القدم، مع أيام شهر رمضان المبارك، بيوم جديد من أيام التوقف الدولي الذي على أثره توقفت أغلب البطولات، ليتبقى لنا متابعة التصفيات الدولية الهامة ضمن مباريات اليوم الجمعة 24 مارس 2023.

ونبدأ بتصفيات كأس أمم أوروبا حيث سنشاهد سوياً أكثر من لقاء هام على رأسهم مباراة فرنسا ضد هولندا في افتتاحية المجموعة الثانية، حيث صراع الصدارة المبكرة بين اثنين من أقوى المنتخبات الأوروبية.

كما سنتابع أيضاً مباريات ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا، والتي من أهمها مباراة مصر ضد مالاوي، والقمة العربية والتي تجمع بين تونس وليبيا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 24 مارس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 24 مارس 2023 "24-3-2023"

تصفيات كأس أمم أوروبا - دور المجموعات (الجولة الأولى)

المباراةالموعدالقناة الناقلة
فرنسا - هولندا21:45 مصر، 22:45 السعوديةUEFA.tv
السويد - بلجيكا21:45 مصر، 22:45 السعوديةUEFA.tv

تصفيات كأس أمم أفريقيا - دور المجموعات (الجولة الثالثة)

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
نيجيريا - غينيا بيساو18:00 مصر، 19:00 السعودية
مصر - مالاوي21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports HD 4
تونس - ليبيا22:30 مصر، 23:30 السعوديةbeIN Sports HD 3
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