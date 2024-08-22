جدول مباريات اليوم الجمعة 23 أغسطس 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 23 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والعالمية...

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 23 أغسطس 2024 حيث نستمر في متابعة مباريات الجولة الأولى من دوري روشن، والتي يلعب فيها الأهلي مع العروبة والقادسية مع الفتح.

وكذلك تنطلق مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، بمباراتي سيلتا فيجو مع فالنسيا، وإشبيلية مع فياريال، وفي الدوري الفرنسي يفتتح باريس سان جيرمان، الأسبوع الثاني من المسابقة أمام مونبيليه.

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Shahid

ويستهل باير ليفركوزن حملته في الدفاع عن لقبه بالدوري الألماني عندما يستقبل بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة الأولى من الدوري الألماني.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 23 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوري الإسباني والألماني والفرنسي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

إن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الجمعة 23 أغسطس 2024 "23-08-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة الأولى

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ضمك - الخليج 19:10 السعودية ومصر SSC Extra 1 HD راشد الدوسري الأهلي - العروبة 21:00 مصر والسعودية SSC SPORT 1 HD فهد العتيبي القادسية - الفتح 21:00 مصر والسعودية SSC Extra 2 HD جعفر الصليح

الدوري الإسباني - الجولة الثانية

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق سيلتا فيجو - فالنسيا 20:00 مصر والسعودية beIN Sports 3 أحمد عبده إشبيلية - فياريال 22:30 مصر والسعودية beIN Sports 3 محمد بركات

الدوري الألماني- الجولة الأولى

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق باير ليفركوزن- بوروسيا مونشنجلادباخ 22:30 مصر والسعودية beIN Sports 5 نوفل باشي

الدوري الفرنسي- الجولة الثانية