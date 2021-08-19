جدول مباريات اليوم الجمعة 20 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 20 أغسطس 2021 في الدوري الإسباني والسعودي والمصري وأهم ابطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

تعود متعة الدوريات الأوروبية من جديد، اليوم وتستمر منافسات الدوري الإسباني، والألماني، وتنطلق مباريات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

وفي الدوري الإسباني يلعب ريال بيتيس مع قادش، ويحل لايبزيج ضيفًا على شتوتجارت في الدوري الألماني.

ويواجه باريس سان جيرمان نظيره ستاد بريست 29 في الدوري الفرنسي.

ولن يخلو اليوم من المتعة العربية، إذ تستمر مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي، وكذلك مباريات الجولة الـ 32 من الدوري المصري.

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في الدوري المصري، يلعب إنبي مع طلائع الجيش والإسماعيلي مع وادي دجلة، ويلعب الأهلي مع المصري والزمالك مع سيراميكا كيلوباترا.

وفي الدوري السعودي، يلعب الباطن مع أبها، وضمك مع الطائي، والهلال أمام التعاون.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 20 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20 أغسطس "20-8-2021":

الدوري الإسباني - الجولة 2 المباراة الموعد القناة الناقلة ريال بيتيس - قادش 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1

الدوري الألماني - الجولة 2 المباراة الموعد القناة الناقلة لايبزيج - شتوتجارت 20:30 مصر، 21:30 السعودية لا يوجد

الدوري الفرنسي - الجولة 3 المباراة الموعد القناة الناقلة ستاد بريست 29 - باريس سان جيرمان 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2

الدوري المصري - الجولة 32 المباراة الموعد القناة الناقلة إنبي - طلائع الجيش 19:00 مصر، 20:00 مصر On Time Sports 1 الإسماعيلي - وادي دجلة 19:00 مصر، 20:00 مصر On Time Sports 2 الأهلي - المصري 21:00 مصر، 22:00 السعودية On Time Sports 1 الزمالك - سيراميكا كيلوباترا 21:00 مصر، 22:00 السعودية On Time Sports 2

الدوري السعودي - الجولة 2 المباراة الموعد القناة الناقلة الباطن - أبها 19:05 السعودية، 18:05 مصر SSC ضمك - الطائي 19:10 السعودية، 18:10 مصر SSC الهلال - التعاون 20:50 السعودية، 19:50 مصر SSC

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