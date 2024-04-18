تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 19 أبريل 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين في البطولات العالمية والمباريات العربية

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 19 أبريل 2024 حيث تستمر مباريات الجولة 28 في الدوري السعودي، وكذلك تنطلق مباريات جولة جديدة من الدوري الإسباني، والفرنسي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 19 أبريل 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 19 أبريل 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولات الدوري الإسباني، والفرنسي، والألماني.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الجمعة 19 أبريل 2024 "19-04-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 28

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق النصر - الفيحاء 18:00 السعودية، 17:00 مصر SSC Extra 1 HD علي سعيد الكعبي الرياض - الطائي 18:00 السعودية، 17:00 مصر SSC Extra 2 HD محمد حسين

الدوري الإسباني - الجولة 32

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق أتلتيك بيلباو - غرناطة 22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN SPORTS 3 عادل خلو

الدوري الإيطالي - الجولة 33

المباراة الموعد القناة الناقلة جنوى - لاتسيو 19:30 السعودية، 18:30 مصر AD Sports Premium 1 كالياري - يوفنتوس 21:45 السعودية، 20:45 مصر AD Sports Premium 1

الدوري الفرنسي - الجولة 30

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق نيس - لوريان 22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN Sports HD 4 نوفل باشي

الدوري المصري - الجولة 18

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق بلدية المحلة - المقاولون العرب 17:00 السعودية، 16:00 مصر OnTime Sports 1 مؤمن حسن

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