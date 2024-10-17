جدول مباريات اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024 حيث تنطلق مواجهات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، والتي سيلعب فيها الأهلي مع الخليج، والهلال مع الفيحاء، ويحل النصر ضيفًا على الشباب.

كما تستمر المنافسات في الملاعب الأوروبية على صعيد الدوري الإسباني والفرنسي والألماني.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني والفرنسي والألماني.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024 "18-10-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة السابعة

GOAL

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق الخليج - الأهلي 17:45 مصر والسعودية SSC 1 HD راشد الدوسري الهلال - الفيحاء 18:00 السعودية ومصر SSC Extra 1 HD فارس عوض الشباب - النصر 21:00 السعودية ومصر SSC 1 HD عبد الله الغامدي

الدوري الإسباني - الجولة العاشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ألافيس - بلد الوليد 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 3 عامر الخوذيري

الدوري الألماني - الجولة السابعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بوروسيا دورتموند - سانت باولي 21:30 مصر والسعودية beIN Sports 5 محمد بركات

الدوري الفرنسي - الجولة الثامنة