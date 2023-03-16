جدول مباريات اليوم الجمعة 17 مارس 2023 والقنوات الناقلة

بلال محمد
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Al Ahly Pyramids 02012023GettyImage
الدوري الإنجليزي الممتازدوري روشن السعوديالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الألماني - بوندسليجادوري أبطال أفريقياالدوري الفرنسي - ليج 1الدوري الإيطالي - سيري آ

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 17 مارس 2023 في الدوري السعودي والدوريات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتسارع وتيرة المباريات على مستوى العالم، حيث نشهد يوم الجمعة 17 مارس 2023 العديد من المباريات في الدوريات العربية والأوروبية، وعلى رأسها دوري روشن السعودي، والدوري الإنجليزي.

ويوم الجمعة 17 مارس 2023، تنطلق مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا، وفيها يلعب المريخ مع الترجي، والأهلي أمام القطن، بينما نكون على موعد مع قمة عربية مثيرة بين شباب بلوزداد الجزائري، والزمالك المصري.

كما تنطلق مباريات الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي، وفيها يلعب نوتينجهام مع نيوكاسل، بينما تبدأ مباريات الجولة 26 في الدوري الإسباني بمباراة بلد الوليد مع أتلتيك بيلباو.

أما في الدوري الإيطالي، فتنطلق الجمعة مباريات الجولة 27 لموسم 2022-23 بإقامة مباراتين بين ساسوولو وسبيزيا، وأتالانتا مع إمبولي.

كما نشهد إقامة ثلاث مباريات لحساب الجولة 21 من موسم 2022-23 في دوري روشن السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 17 مارس 2023، والقنوات الناقلة..

جدول مباريات اليوم الجمعة 17 مارس 2023 "17-03-2023"

الدوري السعودي (دوري روشن) - الجولة 21

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الفيحاء - العدالة16:00 السعودية، 15:00 مصرSSC
ضمك - الباطن16:00 السعودية، 15:00 مصرSSC
الوحدة - التعاون20:30 السعودية، 19:30 مصرSSC

الدوري الإنجليزي - الجولة 28

المباراةالموعدالقناة الناقلة
نوتينجهام - نيوكاسل22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 26

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بلد الوليد - أتلتيك بيلباو22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 27

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ساسوولو - سبيزيا19:30 مصر، 20:30 السعوديةAD SPORTS Premium 1
أتالانتا - إمبولي21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1

دوري أبطال إفريقيا - دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلة
المريخ - الترجي15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports HD 4
القطن - الأهلي18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports HD 4
شباب بلوزداد - الزمالك21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports HD 4

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