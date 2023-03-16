جدول مباريات اليوم الجمعة 17 مارس 2023 والقنوات الناقلة

تتسارع وتيرة المباريات على مستوى العالم، حيث نشهد يوم الجمعة 17 مارس 2023 العديد من المباريات في الدوريات العربية والأوروبية، وعلى رأسها دوري روشن السعودي، والدوري الإنجليزي.
ويوم الجمعة 17 مارس 2023، تنطلق مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا، وفيها يلعب المريخ مع الترجي، والأهلي أمام القطن، بينما نكون على موعد مع قمة عربية مثيرة بين شباب بلوزداد الجزائري، والزمالك المصري.
كما تنطلق مباريات الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي، وفيها يلعب نوتينجهام مع نيوكاسل، بينما تبدأ مباريات الجولة 26 في الدوري الإسباني بمباراة بلد الوليد مع أتلتيك بيلباو.
أما في الدوري الإيطالي، فتنطلق الجمعة مباريات الجولة 27 لموسم 2022-23 بإقامة مباراتين بين ساسوولو وسبيزيا، وأتالانتا مع إمبولي.
كما نشهد إقامة ثلاث مباريات لحساب الجولة 21 من موسم 2022-23 في دوري روشن السعودي.
جدول مباريات اليوم الجمعة 17 مارس 2023 "17-03-2023"
الدوري السعودي (دوري روشن) - الجولة 21
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الفيحاء - العدالة
|16:00 السعودية، 15:00 مصر
|SSC
|ضمك - الباطن
|16:00 السعودية، 15:00 مصر
|SSC
|الوحدة - التعاون
|20:30 السعودية، 19:30 مصر
|SSC
الدوري الإنجليزي - الجولة 28
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|نوتينجهام - نيوكاسل
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإسباني - الجولة 26
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|بلد الوليد - أتلتيك بيلباو
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports HD 1
الدوري الإيطالي - الجولة 27
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|ساسوولو - سبيزيا
|19:30 مصر، 20:30 السعودية
|AD SPORTS Premium 1
|أتالانتا - إمبولي
|21:45 مصر، 22:45 السعودية
|AD SPORTS Premium 1
دوري أبطال إفريقيا - دور المجموعات
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|المريخ - الترجي
|15:00 مصر، 16:00 السعودية
|beIN Sports HD 4
|القطن - الأهلي
|18:00 مصر، 19:00 السعودية
|beIN Sports HD 4
|شباب بلوزداد - الزمالك
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports HD 4
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