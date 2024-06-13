جدول مباريات اليوم الجمعة 14 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 14 يونيو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في البطولات الكبرى العالمية والقارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 14 يونيو 2024 حيث تنطلق مباريات بطولة يورو 2024، وتكون مباراة الافتتاح بين ألمانيا واسكتلندا.

ونتابع أيضاً مباريات مؤجلة في الدوري المصري وفيها يلعب الأهلي مع فاركو، والزمالك مع سيراميكا كيلوباترا.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 14 يونيو 2024؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect، وذلك على مستوى مباريات بطولة يورو 2024.

أما مباريات الدوري المصري فتأتي حصريًا عبر موقع كورة بلس.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الجمعة 14 يونيو 2024 "14-06-2024"

يورو 2024 - المجموعات

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ألمانيا - اسكتلندا 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 Max حفيظ دراجي

الدوري المصري - الجولة 11