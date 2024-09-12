جدول مباريات اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 حيث تنطلق مواجهات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، كما تعود المنافسات في الملاعب الأوروبية بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

وسنكون على موعد مع انطلاق جولة جديدة من الدوري الإسباني، والفرنسي، والألماني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 13 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 13 أغسطس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوري الإسباني والدوري الفرنسي والألماني.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 "13-09-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق التعاون - الخليج 18:50 مصر والسعودية SSC Extra 1 HD

SSC Extra 1 SD عبد الله الغامدي

عيسى الزدجالي ضمك - الأخدود 18:50 مصر والسعودية SSC Extra 2 HD

SSC Extra 2 SD فهد عريشي

عبد العزيز الزيد النصر - الأهلي 21:00 مصر والسعودية SSC SPORT 1 HD

SSC SPORT 5 HD فهد العتيبي

محمد حسين

الدوري الإسباني - الجولة الخامسة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ريال بيتيس - ليجانيس 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 3 نوفل باشي

الدوري الألماني- الجولة الثالثة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق بوروسيا دورتموند - هايدنهايم 21:30 مصر والسعودية beIN Sports 5 محمد بركات

دوري الفرنسي - الجولة الرابعة