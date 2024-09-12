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مباريات اليوم في دوري روشن على
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالدوري الإسباني – لا ليجاالقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 حيث تنطلق مواجهات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، كما تعود المنافسات في الملاعب الأوروبية بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

وسنكون على موعد مع انطلاق جولة جديدة من الدوري الإسباني، والفرنسي، والألماني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 13 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 13 أغسطس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوري الإسباني والدوري الفرنسي والألماني.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

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وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 "13-09-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
التعاون - الخليج18:50 مصر والسعوديةSSC Extra 1 HD
SSC Extra 1 SD		عبد الله الغامدي
عيسى الزدجالي
ضمك - الأخدود18:50 مصر والسعوديةSSC Extra 2 HD
SSC Extra 2 SD		فهد عريشي
عبد العزيز الزيد
النصر - الأهلي21:00 مصر والسعوديةSSC SPORT 1 HD
SSC SPORT 5 HD		فهد العتيبي
محمد حسين

الدوري الإسباني - الجولة الخامسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ريال بيتيس - ليجانيس22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 3نوفل باشي

الدوري الألماني- الجولة الثالثة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
بوروسيا دورتموند - هايدنهايم21:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 5محمد بركات

دوري الفرنسي - الجولة الرابعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
سانت إيتيان - ليل21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 4جواد بدة

طالع الجدول بالكامل من هنا

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