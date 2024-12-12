تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية والعالمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 حيث تنطلق مباريات جولة جديدة من الدوريات الأوروبية الكبرى، إذ يبدأ الأسبوع السابع عشر من الدوري الإسباني، وتنطلق جولة جديدة في الدوري الألماني والفرنسي والإيطالي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني، والألماني، والفرنسي.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 "13-12-2024"

الدوري الإسباني- الجولة 17

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق بلد الوليد - فالنسيا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 3 عبد الله الغامدي

الدوري الألماني - الجولة 14

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق فرايبورج - فولفسبورج 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports HD 5 نوفل باشي

الدوري الإيطالي - الجولة 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق إمبولي - تورينو 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD Sports Premium 1 حازم عبد السلام

الدوري الألماني - الجولة 15