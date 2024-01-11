جدول مباريات اليوم الجمعة 12 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

بلال محمد
qatar-lebanon asian cup 20230113Getty Images
كأس آسياالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني – الليجاالدوري الإيطالي الدرجة الأولى

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 12 يناير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 12 يناير 2024 حيث تنطلق بطولة كأس أمم آسيا، والتي تستضيفها قطر، وسنكون على موعد مع المباراة الأولى في المسابقة والتي ستجمع منتخب قطر أمام لبنان.

وكذلك تقام مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي ضمن مباريات الجولة 21، وسيلعب إشبيلية مع ألافيس في الدوري الإسباني، وبايرن ميونخ وهوفنهايم في الدوري الألماني.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 12 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 12 يناير 2024 "05-01-2024"

كأس أمم آسيا - دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
قطر - لبنان19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN ASIAN CUP 1
SSC1 HD		عصام الشوالي
حمادة العنزي

الدوري الإنجليزي - الجولة 21

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
بيرنلي - لوتون تاون21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports HD 1محمد بركات

الدوري الإسباني - الجولة 20

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
إشبيلية - ألافيس22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 3مضر اليوسف

الدوري الألماني - الجولة 17

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
بايرن ميونخ - هوفنهايم21:30 مصر، 22:30 السعوديةbeIN Sports HD 5عامر الخوذيري

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