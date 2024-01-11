جدول مباريات اليوم الجمعة 12 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 12 يناير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 12 يناير 2024 حيث تنطلق بطولة كأس أمم آسيا، والتي تستضيفها قطر، وسنكون على موعد مع المباراة الأولى في المسابقة والتي ستجمع منتخب قطر أمام لبنان.

وكذلك تقام مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي ضمن مباريات الجولة 21، وسيلعب إشبيلية مع ألافيس في الدوري الإسباني، وبايرن ميونخ وهوفنهايم في الدوري الألماني.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 12 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 12 يناير 2024 "05-01-2024"

كأس أمم آسيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق قطر - لبنان 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN ASIAN CUP 1

SSC1 HD عصام الشوالي

حمادة العنزي

الدوري الإنجليزي - الجولة 21

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق بيرنلي - لوتون تاون 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 1 محمد بركات

الدوري الإسباني - الجولة 20

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق إشبيلية - ألافيس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 مضر اليوسف

الدوري الألماني - الجولة 17