جدول مباريات اليوم الجمعة 11 فبراير 2022 والقنوات الناقلة

لا تتوقف إثارة كرة القدم كل يوم، ونشهد يوم الجمعة 11 فبراير 2022 العديد من المواجهات القوية، في البطولات الأوروبية والعربية المختلفة.

البداية من السعودية، حيث تتواصل يوم الجمعة 11 فبراير مباريات الجولة 20 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بإقامة ثلاث مباريات.

المباراة الأبرز بطبيعة الحال هي القمة الاستثنائية في الدوري السعودي بين المتصدر والوصيف، والتي تجمع بين الاتحاد والنصر على ملعب "الجوهرة المشعة".

وبالانتقال إلى أوروبا، تنطلق الجمعة مباريات الجولة 24 من منافسات الدوري الإسباني، بمباراة يحل فيها إلتشي ضيفًا على إشبيلية.

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ومن إسبانيا إلى فرنسا، حيث تنطلق الجمعة أيضًا مباريات الجولة 24 من الدوري الفرنسي، بلقاء وحيد، يستضيف فيه باريس سان جيرمان نظيره رين.

وفي وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 11 فبراير 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 11 فبراير 2022 "11-2-2022"

الدوري السعودي - الجولة 20

المباراة الموعد القناة الناقلة أبها - الحزم 16:05 السعودية، 15:05 مصر SSC 6 الفتح - الأهلي 18:10 السعودية، 17:10 مصر SSC 5 الاتحاد - النصر 20:20 السعودية، 19:20 مصر SSC 1

الدوري الإسباني - الجولة 24

المباراة الموعد القناة الناقلة إشبيلية - إلتشي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD

الدوري الفرنسي - الجولة 24

المباراة الموعد القناة الناقلة باريس سان جيرمان - رين 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الألماني - الجولة 22

المباراة الموعد القناة الناقلة لايبزيج - كولن 21:30 مصر، 22:30 السعودية غير مذاعة عربيًا

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