جدول مباريات اليوم الجمعة 10 يونيو 2022 والقنوات الناقلة

أحمد الغنامأحمد الغنام|
Karim Benzema France 2022Getty Images
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تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 10 يونيو 2022 في البطولات الأوروبية والقارية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

مع نهاية موسم 2021-22 في أوروبا، وتراجع عدد مباريات كرة القدم بنهاية منافسات دوري أبطال أوروبا، فإننا ندخل مرحلة التوقف الدولي في شهر يونيو 2022، والتي تشهد عددًا هائلًا من المباريات الخاصة بالمنتخبات.

ويوم الجمعة 10 يونيو 2022، سنكون على موعد مع عدد من المواجهات القوية، جميعها على مستوى بطولة دوري الأمم الأوروبية في نسختها الثالثة.

وتقام مساء الجمعة سبع مباريات في المستويات المختلفة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

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المباراة الأبرز من بين مباريات الجمعة، ستكون المواجهة التي يحل فيها منتخب فرنسا ضيفًا على النمسا، ضمن المجموعة الأولى في المستوى الأول.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 10 يونيو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 10 يونيو 2022 "10-06-2022"

دوري الأمم الأوروبية

المباراة

الموعد

القناة الناقلة

أذربيجان - سلوفاكيا

18:00 مصر، 19:00 السعودية

غير مذاعة عربيًا

مولدوفا - لاتفيا

18:00 مصر، 19:00 السعودية

غير مذاعة عربيًا

النمسا - فرنسا

20:45 مصر، 21:45 السعودية

غير مذاعة عربيًا

الدنمارك - كرواتيا

20:45 مصر، 21:45 السعودية

غير مذاعة عربيًا

أندورا - ليختنشتاين

20:45 مصر، 21:45 السعودية

غير مذاعة عربيًا

بيلاروسيا - كازاخستان

20:45 مصر، 21:45 السعودية

غير مذاعة عربيًا

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