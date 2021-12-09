جدول مباريات اليوم الجمعة 10 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة

يشهد يوم الجمعة 10 ديسمبر 2021 عددًا من المباريات المثيرة سواءً على الصعيد المحلي العربي، أو على صعيد المنافسات الأوروبية.

البداية من كأس العرب، حيث تقام أول مباراتين من مباريات دور ربع النهائي، عندما تلتقي قطر مع الإمارات وتونس مع سلطنة عمان.

أما في الدوري الإنجليزي، تُفتتح جولة جديدة بمباراة برينتفورد وواتفورد، كما يلعب مايوركا مع سيلتا فيجو بالجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني.

وفي إيطاليا، يلعب سامبدوريا مع جنوى، على أن يلتقي أوجسبورج مع كولن في الدوري الألماني.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 10 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 ديسمبر 2021 "10-12-2021":

كأس العرب - ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة تونس - عُمان 16:00 تونس، 19:00 عُمان beIN Sports HD 1

قنوات الكأس قطر - الإمارات 22:00 قطر، 23:00 الإمارات beIN Sports HD 1

قنوات الكأس

الدوري الإنجليزي - الجولة 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة برينتفورد - واتفورد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 Premium

الدوري الإسباني - الجولة 17

المباراة الموعد القنوات الناقلة مايوركا - سيلتا فيجو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 17