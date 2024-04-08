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مباريات اليوم على
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري أبطال أوروباالقنوات الناقلةالدوري المصري الممتازآرسنال v بايرن ميونخآرسنالبايرن ميونخريال مدريد v مانشستر سيتيريال مدريدمانشستر سيتيالجونة v بيراميدزالجونةبيراميدز

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية على الصعيد الأوروبي والعربي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 حيث نتابع انطلاق مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، واستمرار مؤجلات الدوري المصري.

سنكون على موعد مع يوم كروي دسم، بانطلاق مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مرحلة الذهاب، والتي سيلعب فيها ريال مدريد مع مانشستر سيتي، وآرسنال امام بايرن ميونخ.

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ومن ضمن المباريات المؤجلة في الدوري المصري، سيلعب بيراميدز أمام الجونة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى مباريات دوري أبطال أوروبا.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 "09-04-2024"

دوري أبطال أوروبا - ذهاب ربع النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ريال مدريد - مانشستر سيتي 21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports HD 1عصام الشوالي
آرسنال - بايرن ميونخ21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports HD 2حسن العيدروس

الدوري المصري - الجولة 8

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
بيراميدز - الجونة22:00 مصر، 23:00 السعوديةOnTime Sports 1محمد الشاذلي

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