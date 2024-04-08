جدول مباريات اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية على الصعيد الأوروبي والعربي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 حيث نتابع انطلاق مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، واستمرار مؤجلات الدوري المصري.

سنكون على موعد مع يوم كروي دسم، بانطلاق مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مرحلة الذهاب، والتي سيلعب فيها ريال مدريد مع مانشستر سيتي، وآرسنال امام بايرن ميونخ.

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ومن ضمن المباريات المؤجلة في الدوري المصري، سيلعب بيراميدز أمام الجونة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى مباريات دوري أبطال أوروبا.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 "09-04-2024"

دوري أبطال أوروبا - ذهاب ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ريال مدريد - مانشستر سيتي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 عصام الشوالي آرسنال - بايرن ميونخ 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2 حسن العيدروس

الدوري المصري - الجولة 8