جدول مباريات اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم مباريات اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023، حيث نشاهد فيها زعيم آسيا وبطل القارة الآسيوية الأول في مواجهته الهامة والكبيرة أمام فلامنجو البرازيلي بطل الكوبا ليبرتادوريس ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية.

كما سنكون على موعد مع مباراة الأهلي الذي الجريح من هزيمته الآخيرة أمام الأخدود، في مواجهة الخلود، ضمن مباريات الجولة الـ20 من دوري يلو السعودي.

وفي نفس اليوم سنتابع أيضاً مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز، والتي من أهمها مباراة بيراميدز ضد طلائع الجيش، كما سنشاهد يوفنتوس ولقائه ضد ساليرنيتانا في الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023 "7-2-2023"

كأس العالم للأندية - نصف النهائي

 المباراةالموعدالقناة الناقلة
فلامنجو - الهلال21:00 مصر، 22:00 السعوديةالرياضية المغربية
SSC

دوري يلو السعودي - الجولة الـ20

المباراةالموعدالقناة الناقلة
هجر - الفيصلي14:40 مصر، 15:40 السعوديةالسعودية الرياضية
نجران - الحزم15:00 مصر، 16:00 السعوديةالسعودية الرياضية
الخلود - الأهلي17:30 مصر، 18:30 السعوديةالسعودية الرياضية

الدوري المصري – الجولة 17

المباراةالموعدالقناة الناقلة
سموحة - المصري البورسعيدي14:45 مصر، 15:45 السعوديةOnTime Sport 1
طلائع الجيش - بيراميدز17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sport 2
فيوتشر - البنك الأهلي19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sport 1

الدوري الإيطالي - الجولة 21

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ساليرنيتانا - يوفنتوس21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1
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